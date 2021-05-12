雙美（4728〉搶攻美麗商機發酵，在營運大放異彩中，擬配發去年度每股4元現金股利，而今年第一季EPS 也有1.16元的單季新高表現。內部預期，在持續拓展營運版圖下，第二季業績看法樂觀。

受惠後疫情時期催生中國市場美麗經濟的趨勢崛起，帶動醫美產品需求，雙美第一季合併營收2.67億元，稅後淨利6,293萬元，EPS為1.16元，營收、獲利為歷史同期新高紀錄。首季毛利率及營業利益率分別為91.11％、33.86％。

該公司董事會決議通過，擬配發每股現金股利4元，現金配發率高達91.53％，且較去年的1.5元大幅增加。

另外，雙美自結4月合併營7,454萬元，因部分產品遞延出貨，使得單月營收較上月減少，但受惠於中國醫美市場成長商機，帶動公司植入劑的出貨暢旺，挹注4月營收年增37.76％，亦為歷史同期新高紀錄；累計1至4月合併營收為3.61億元，較去年同期成長60.29％。

展望第二季，雙美瞄準兩岸醫美產業市場龐大市場成長商機，持續拓展營運版圖，目前正積極推行醫師培育計畫，除了截止4月，在中國已執行共計105場活動外，5月份起也同步針對整型美容外科與皮膚科的醫療美容醫師等受邀參加與安排多場客製化的學術交流會，包括近期AMWC ASIA2021台灣皮膚科醫學研討會、四川醫學美學與美容學術會議等，讓更多醫師藉以了解膠原蛋白專業醫學美容的使用與注射技術，同時開拓更多合作夥伴。

(工商 )