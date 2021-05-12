A股三大股指12日開低走高。上證指數12日開盤報3,429點，跌12點或0.35％；截至10點35分，報3,449.26點，升7.41點，漲幅0.22％。

深成指開盤報13,922點，跌44點或0.32％；現報13,982.96點，止跌回升上漲16.17點，漲幅0.12％。

創業板指數報2,913點，跌8點或0.28％；現報2,922.93點，上漲1.59點，漲幅0.05％。

各類股升跌不一，石油股升逾1％；有色金屬股基本持平；陶瓷及環保股均跌逾1％。

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(工商 )

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