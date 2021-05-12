隔一晚美股道瓊收挫，科技股拋售潮稍微有所緩和的氣氛下，港股繼三個交易日累計下挫逾600點後，12日小幅開高60點，早盤維持輕微震盪。

恒指12日開高60點報28,073點；截至10點23分，上漲70.53點，報28,084.34點，漲幅0.25％。

國企指數高開64點報10,495點；現報10,537.02點，上漲105.47點，漲幅1.01％。

(工商 )