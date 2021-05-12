恒指開高 微幅震盪 11:162021/05/12 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔一晚美股道瓊收挫，科技股拋售潮稍微有所緩和的氣氛下，港股繼三個交易日累計下挫逾600點後，12日小幅開高60點，早盤維持輕微震盪。 恒指12日開高60點報28,073點；截至10點23分，上漲70.53點，報28,084.34點，漲幅0.25％。 國企指數高開64點報10,495點；現報10,537.02點，上漲105.47點，漲幅1.01％。 《韓股》美股弱 KOSPI失3200 《港股》科技股撐盤 恆指小漲 (工商 ) #點報 #漲幅 #恒指 #美股 #道瓊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》運價有撐 BDI指數連2漲 10:012021/05/12 財經 通膨疑慮起 美科技股重挫 引爆全球股災 04:102021/05/12 產業特刊 你丟我撿 官股撒104億護盤 04:102021/05/12 產業特刊 《美股掃瞄》瘋狂的一天！道瓊暴跌470點 那指急拉回平盤 09:102021/05/12 財經 中石油及中石化傳商入股卡達LNG項目 11:162021/05/12 財經 不斷更新》疫情恐三級警戒 台股崩盤 狂殺1400點史上最慘 09:072021/05/12 財經 《熱門族群》利多拉不動 貨櫃三雄全趴 11:262021/05/12 財經 奪地搶泰豐3／名譽董事長炒股沒人管 籲金管會介入管制 09:362021/05/12 財經 A股早盤開低走高 11:162021/05/12 財經 殺聲隆隆 12檔祭庫藏股自救 04:102021/05/12 產業特刊 疫情殺很大！興櫃盤中逾八成臉綠 生技股、遠距概念股笑了 12:422021/05/12 財經 財經熱門新聞 台股雪崩式殺盤 潰堤2大原因曝光 - 財經 疫情爆不停嚇壞台股大崩逃 收盤重挫680點 成交爆7727億新天量 - 財經 台股大暴殺 他撿的超開心 網直搖頭：太樂觀 - 財經 疫情引爆600點大殺戮 抱這3種股票不驚恐 - 財經 台股巨量長黑 台幣重貶1.36角 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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