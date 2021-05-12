數據分析軟體公司Palantir財務長葛雷澤（David Glazer）表示，該公司已經接受客戶以比特幣付款，另也在討論將比特幣和其他加密貨幣納入資產負債表。
在第一季財報法說會上，葛雷澤被問及是否在資產負債表列入比特幣或其他加密貨幣，他立即表示公司已在考慮此事，也在內部討論過。
他提及，Palantir在第一季結束時擁有23億美元的現金，包括1.51億美元經調整自由現金流，以資金的角度來看，比特幣和其他投資皆是考慮的項目。
(工商 )
數據分析軟體公司Palantir財務長葛雷澤（David Glazer）表示，該公司已經接受客戶以比特幣付款，另也在討論將比特幣和其他加密貨幣納入資產負債表。
在第一季財報法說會上，葛雷澤被問及是否在資產負債表列入比特幣或其他加密貨幣，他立即表示公司已在考慮此事，也在內部討論過。
他提及，Palantir在第一季結束時擁有23億美元的現金，包括1.51億美元經調整自由現金流，以資金的角度來看，比特幣和其他投資皆是考慮的項目。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。