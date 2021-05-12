半導體材料大廠華立（3010）在5G、高效能運算趨勢帶動下，相關材料需求強勁，加上上游材料及IC缺貨潮助攻，董事會11日通過2021年首季財報，稅後盈餘達5.97億元，創史上同期新高，每股盈餘也衝上2.58元，締造單季次高紀錄。

華立首季營收達162.84億元高峰，季增3.51％、年增31.8％，毛利14.38億元締造單季最佳，季增9.5％、年增43.1％，營益率也因費用控管得宜，寫下過去10年單季最高4.46％，稅後淨利則在本業及轉投資標的表現亮眼下，繳出5.97 億元傲人成績。

高效運算、車用、手機與物聯網所有平台的需求熱度都較年初時更旺，半導體業界預期未來18個月產線將維持滿載狀態，華立身為全球晶圓代工龍頭大聯盟成員，客戶不斷調高資本支出以增加產能，華立也積極開拓前段製程耗材光阻液、電子級化學品及特殊氣體、CMP研磨液等產品市占。

另外減碳議題早在全球風起雲湧，晶圓代工龍頭廠擬要求設備供應商在2030年前必須節能20％，華立為呼應國際減碳浪潮及接軌全球ESG，近年也積極投入節能減碳的綠電產業，跨足太陽能電站、儲能及離岸風電，子公司國軒科技在太陽能電站開發深耕多年，具有企業廠房屋頂、學校機關公有屋頂實績，在大型地面電站開發也陸續開花結果。至2020年已貢獻逾23,000公噸的年減碳排放量，到今年底併聯發電容量累積將達53.4MW，明年續新增逾110MW的建置量，累積可減少約10.5萬公噸年減碳排放量。

各國以獎勵措施提升電動車銷售量，並紛紛訂出禁售新燃油車時點，各汽車製造大國重兵部署在電動車領域。華立引進的高機能工程塑料，從傳統汽車部品跨入電動車的車載電裝市場，包括行車電腦主機板（ECU）、車用導航、時速表及車用攝像頭等傳輸用的連接器；熱固性工程塑料也往充電椿、車載電源推進，順勢搭上電動車的成長列車。

(工商 )