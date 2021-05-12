台、日混血女星Makiyo（川島茉樹代）走過醉後毆打計程車司機風波，把生活重心放在事業，除了演藝工作，還投資副業另闢財源，似乎無心展開新戀情，不過她最近被媒體拍到與西裝男上演溫馨接送情，對方還是姐姐的曖昧對象。

Makiyo16歲踏進演藝圈，從清純可愛的鄰家女孩蛻變成美豔性感的辣妹，個性活潑又敢說敢玩，吸引不少男性的眼光，曾與羅志祥、歐漢聲等人傳出曖昧情，造成兩男反目成仇；也被愛衝昏頭，放下演藝事業與當時男友Milton遠走美國1年半，後來與日籍男友友寄隆輝釀下酒醉痛毆計程車司機事件，戀情不但結束，演藝事業也徹底玩完。

Makiyo改頭換面重新出發，除了偶爾上節目通告分享保養心得，還投資日本保養品、夜店和代理日本飾品，收入頗豐厚，儼然成為光鮮亮麗的美麗CEO。今年36歲的她，曾在YouTube節目《怪奇學園》透露目前沒追求者、也沒有男朋友，一心一意都擺在工作上，但日前《鏡周刊》拍到深夜有個西裝男先送胖姐回家，最後再送Makiyo返家，疑似有了新戀情，對此Makiyo解釋那是多年朋友，她正在幫同母異父的姐姐兼經紀人胖姐牽紅線，笑稱男方是「未來姐夫」，至於自己仍單身，也沒有人追求。

Makiyo坦言現在沒有男友、沒人追求。（圖／中時資料照）

雖然親上火線回應，不少網友還是不接受她的說法，酸溜溜地留言：「SOD都是這樣演的，這套路啦」、「到底愛的是Makiyo還是胖姐，讓我們繼續看下去」、「正常都是先送朋友回家，最後才送女朋友回家，所以......」。

事實上，Makiyo這幾年真的很投入工作，除了本身的副業，她接了不少節目通告、主持YouTube節目《怪奇學園》、當直播主及拍攝電影，日子過得忙碌又充實，幾乎沒有時間談戀愛。

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(中時新聞網)