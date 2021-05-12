今天大聯盟賽場上天使對決太空人，最後以1：5敗下陣來，而這場最大看點非大谷翔平莫屬，因為他要登板先發還要上場打擊，今天非常受到外界矚目，而他的表現也很不錯，在投打都有貢獻，可惜未能拿下勝投，球隊也以輸球告終。今天大谷翔平上場投7局，算是本季滿長投球局數，他總共投88球，僅被敲4安打失1分飆出10次三振，前4局都未失分，到5局遭對手轟陽春炮，十分可惜。第6局他還展現徒手刺殺對手美技守備。
而本場投完他的自責分率下降到2.10，幸虧後來靠著隊友追平比分，所以本場他無關勝敗。另外在打擊方面他共計4打數擊出1支安打，並沒有得點貢獻，不過差點靠隊友跑回分數，在7局時他首先敲出一壘安打，之後楚奧特(Mike Trout)獲得保送上壘，沃許(Jared Walsh)擊出雙殺打讓大谷翔平上三壘，可惜厄普頓(Justin Upton)擊球遭到刺殺。
到8局下大谷翔平被換下投手丘，不過他並沒有回板凳休息，而是接替上場鎮守右外野，本季大谷翔平曾鎮守左外野，今天他可說完成「四刀流」創舉，可惜他僅接到一次來不及回傳的球。之後太空人靠安打得分，楚奧特回傳本壘不及造成1：2，接著太空人球員一棒敲出三分炮再將比數擴大到5：1，最後9局上大谷翔平仍登場打擊，可惜遭到三振，沒能幫球隊擊出勝利，不過今天大谷翔平又投又打還到外野守備，表現已經算可圈可點，就差沒有打出分數了！
(中時新聞網)
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