今天大聯盟賽場上天使對決太空人，最後以1：5敗下陣來，而這場最大看點非大谷翔平莫屬，因為他要登板先發還要上場打擊，今天非常受到外界矚目，而他的表現也很不錯，在投打都有貢獻，可惜未能拿下勝投，球隊也以輸球告終。今天大谷翔平上場投7局，算是本季滿長投球局數，他總共投88球，僅被敲4安打失1分飆出10次三振，前4局都未失分，到5局遭對手轟陽春炮，十分可惜。第6局他還展現徒手刺殺對手美技守備。

Shohei Ohtani singles in the top of the 7th inning, records his 10th strikeout in the bottom of the 7th, then plays right field in the bottom of the 8th pic.twitter.com/Ks27rcJ39g — Jomboy Media (@JomboyMedia) May 12, 2021

而本場投完他的自責分率下降到2.10，幸虧後來靠著隊友追平比分，所以本場他無關勝敗。另外在打擊方面他共計4打數擊出1支安打，並沒有得點貢獻，不過差點靠隊友跑回分數，在7局時他首先敲出一壘安打，之後楚奧特(Mike Trout)獲得保送上壘，沃許(Jared Walsh)擊出雙殺打讓大谷翔平上三壘，可惜厄普頓(Justin Upton)擊球遭到刺殺。

Shohei Ohtani tossed 7 innings with 10 Ks and now he’s out playing right field so they can keep his bat in the lineup.



Dude really is unlike anybody else of this time era or any recent era. pic.twitter.com/WPyI4eOWOt — Danny Vietti (@DannyVietti) May 12, 2021

到8局下大谷翔平被換下投手丘，不過他並沒有回板凳休息，而是接替上場鎮守右外野，本季大谷翔平曾鎮守左外野，今天他可說完成「四刀流」創舉，可惜他僅接到一次來不及回傳的球。之後太空人靠安打得分，楚奧特回傳本壘不及造成1：2，接著太空人球員一棒敲出三分炮再將比數擴大到5：1，最後9局上大谷翔平仍登場打擊，可惜遭到三振，沒能幫球隊擊出勝利，不過今天大谷翔平又投又打還到外野守備，表現已經算可圈可點，就差沒有打出分數了！

(中時新聞網)