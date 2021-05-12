針對國內疫情升溫，高雄市長陳其邁今（12）日表示，病毒在社區流感化，真的相當有可能，目前感染源不明情況下，已面臨最嚴峻的挑戰。他橋掉，施打疫苗是結束新冠肺炎最有效方式，「AZ疫苗是安全的，利大於弊」，疾呼盡速提升施打率。

陳其邁表示，今天所有局處首長都會到列管單位去巡視，今早交通局、捷運局等已到各地看防疫工作落實的狀況，他今天下午則會到醫院，希望做一些分工落實防疫工作。

對於近日疫情狀況，他認為，在北部地區兩起社區感染，說明了一件事情就是病毒已經進入到社區，不只1、2例；而感染源不明的情況之下，這個可能是我們新冠肺炎到現在最嚴峻的挑戰，所以務必大家要上緊螺絲，不能掉以輕心，勤洗手保持社交距離，對於整體的防疫部分也必須落實整個防疫相關規定。

「我還是要再三提醒，苦口婆心地提醒，疫苗是結束新冠肺炎最有效的方式！」陳其邁透露，今早與幾位防疫專家，像蘇益仁教授等做討論，簡單講，新冠肺炎對於疫苗，像AZ疫苗對於預防重症或者是死亡，幾乎會達到百分之百的效果。

陳其邁說，新冠肺炎變種速度越來越快，然後台灣因為沒有打疫苗，或是也沒有感染，所以敏感族群非常多，幾乎每一個都有被感染的可能，所以一定要去打疫苗。

他也強調，雖然打疫苗並不能讓疫情絕跡，但從施打率來看，可以縮短或是減少它的傳播鏈，「但是要把它完全絕跡是不可能」，換句話說，這個疾病的一個特性，病毒終究還是會進來，但如何跟病毒相處，能減緩流行速度傳播，再來就是讓重症減輕，如同打流感疫苗是要預防重症，降低致死率。

他談到，疫情已經進到台灣社區，怎麼樣去保護自己，疫苗還是最有效的方式，所以在這邊還是要提醒大家，怎麼樣有正確的防疫措施，疫苗還是最為首選，大家假如輪到打疫苗要趕快去打。

(中時 )