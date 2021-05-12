台股昨（11日）重挫652點，今（12日）台股早盤再傳殺聲，單日重挫逾1400點，電子股無力撐盤，連近期熱門股航運、鋼鐵類股都跟著倒地，加上本土疫情持續擴大，網友們一片哀號，直喊，「該不會重演去年3月的戲碼吧」、「有去年股災的味道」、「去年股災重演」、「股災來了嗎」。

受通膨疑慮增加，週二美股收黑，台股再受重挫，今以16515.88點開出，下跌67.25點，大盤指數開低走低，開盤15分鐘已下跌逾300點，一度靠著電子股回神拉抬大盤走勢，將跌幅縮小至百點內，但隨著本土疫情延燒，跌幅再擴大逾1400點，2天慘崩1500點。

台股連2日出現重殺，引發PTT網友熱議，有網友表示，「傳產直接跳水，到底發生什麼事」、「快逃阿」、「台積電帶頭向下衝」、「國安基金快來護盤啦」、「這是反彈還是騙上車」、「這一次來得太快了，根本來不及跑」、「電子、面板持續躺」。

隨著台灣本土疫情升溫，稍早基隆再傳出確診案例，網友開始擔心疫情失控引發股市崩盤，直說，「這樣下去會發生股災嗎？」、「複製去年股災的味道」、「該不會重演去年3月的戲碼吧？」、「看醫藥股起飛就知道發生什麼事」、「股災級崩盤來了，融資仔記得補錢喔」、「有新疫情出現，真的開殺了」。

(中時新聞網)