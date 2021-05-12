今傳出基隆出現確診者，依照疫情警戒標準，若單周爆出3起以上社區感染事件，指揮中心就有可能將國內疫情警戒提升至第三級，讓民眾人心惶惶。對此，醫藥粉專「MedPartner美的好朋友」發文表示，光緊張沒屁用，勤洗手、戴口罩、打疫苗和下載「台灣社交距離」App，這四件事情趕快做就對了。
醫藥粉專「MedPartner 美的好朋友」今發文表示，社區中可能有不明感染源的狀況發生，光緊張沒屁用，只能趕快把該做的事情做好。除了要勤洗手、戴口罩，符合新冠肺炎疫苗施打資格者也盡快去接種疫苗，也趕快下載「台灣社交距離」的App。
醫藥粉專「美的好朋友」指出，無論是iOS或Android的手機都可以下載，直接搜「台灣社交距離」就能找到，如果下載率夠高，只要接觸過新的確診者，系統就會發通知給你示警。粉專並強調，這個App的安全性和隱私保護，都有通過Apple和Google開發驗證的，所以不用太擔心。
醫藥粉專「美的好朋友」也說，總之，緊張是沒有用的，只要把防疫的四大守則通通都確實做好，那麼保護自己跟家人的能力就很強了。
(中時新聞網)
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