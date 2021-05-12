衛福部長陳時中今天在立法院表示，疫情可能會升高到三級，「不是開玩笑的」。民進黨立委何志偉今天在立院司法法制委員會質詢司法院，如果升高到三級，法院會不會停擺？司法院副秘書長葉麗霞表示，開庭一定會超過5人，所以可能會建議停審，依法能用視訊的，比如民事訴訟法規定可以用視訊的，可能會採取視訊方式審判。

陳時中說有可能會把疫情警戒提高到三級，根據疫情指揮中心規定，列為三級以上，就會禁止室內5以上聚會，何志偉質詢司法院，法院是否就會因此停擺？

葉麗霞表示，原則上都照指揮中心發布的來做，三級的話會比較嚴格，如果確定提升的話，下午會召開會議，部分已經超前部署了，一定會依照指揮中心規定執行。

葉麗霞也指出，法庭活動一定會超過五人，所以可能就會建議要停，或是依法能採視訊的就用視訊的方式去進行，像是《民事訴訟依法》就能採取視訊的部分。

法務部長蔡清祥表示，法務部所屬機關，在指揮中心宣佈升級到二級時，已經通令要提高防疫措施，尤其是矯正機關，更是要注意防範；而通緝犯或是從外國回來的，都會隔離，要做到滴水不漏。檢察機關在訊問時，也可以遠距視訊，法務部相關單位都有提高警覺。

(中時 )