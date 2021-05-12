因應中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒至第二級，台南市議長郭信良12日宣布，包括議長盃各項比賽、15日嘉南藥理大學熱音社、化妝品系成果發表等活動，即日起都停止辦理，以示積極配合中央防疫的決心。

郭信良指出，中央流行疫情指揮中心11日揭示，原則上停辦室外500人以上、室內100人以上的集會活動，以防範社區傳播。市議會已即刻停止6月8日之前各項議長盃比賽的舉辦，同時也停止議長盃比賽的申請，將視中央後續指示，再決定是否復辦。

郭信良還說，原訂15日在議會廣場舉辦的嘉南藥理大學「熱音社成果發表─紅包場」，以及在議會大廳的「健康美麗饗宴─化粧品應用與管理系成果發表」，為了不造成民眾聚集，也將延期舉辦，報名參加DIY體驗的市民朋友們，屆時請不要白跑一趟。

至於原訂19日在議會2樓會議廳舉辦的「台南市議會的職能角色與發展論壇」，以及22日在議會廣場由崇正基金會帶來的「府城蔬食減碳文化饗宴」，都將暫緩辦理。

(中時 )