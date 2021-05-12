國內疫情拉警報，已出現不明感染源的本土案例，但中央防疫卻屢爆爭議，國民黨立法院黨團今（12）日召開「里長控訴：中央隱瞞疫情 罔顧居民死活？」記者會，里長紛紛跳出來質疑中央防疫做為，讓第一線的人員相當無奈，內湖區清白里里長陳東源說到激動處忍不住落淚，表示當了20幾年的里長，真的沒那麼「落衰」過。

全聯內湖星雲門市周邊的清白里長陳東源表示，里辦公室的電話被打爆，甚至有義工被罵到哭，里長身為第一線也很無奈，即便知道足跡也不敢講；而第一時間詢問區長、衛生局等單位，通通都不知道，就連市長室也不知道，只說中央沒跟他們說，後來追查才知道機師、外籍人士都不在里長的名單內。陳東源認為，這都沒關係，至少要讓里長知情，可以注意及防範，他們也不會把消息洩漏出去，不知道中央為什麼要隱瞞。

根據指揮中心公布的確診者足跡，案1184曾到全聯福利中心內湖星雲門市、台北富邦銀行內湖分行，陳東源說，其實附近居民都會知道，因該確診者是長期住在當地，里長若可以提前收到消息，也只是做防護，但等到中央公布是全聯，就在里辦對面，相隔不到10公尺，他感嘆，身為里長真的很無奈，知道也不敢講、真可憐。

衛福部公布案1183、案1184足跡。（圖／摘自衛福部臉書）

陳東源強調，講這些不是要扯中央後腿，但既然要防疫就要全民團結，把疫情減到最低，但現在看來不是這樣，「被戳破你（中央）才掀開」，甚至可能還有未爆彈。

說到激動處，陳東源忍不住落淚，表示身為里長，第一個就是確保鄉親安全，但站在第一線卻無法為鄉親講話，當了20幾年的里長，沒遇過那麼「落衰」的里長，明知道疫情在哪卻無法處理，「跟上面講，沒辦法；跟區長說，區長說他不知道；跟衛生局說，他不知道；跟副市長說，里長我真的不知道，我無法給你答案，我要派消毒班也不敢派，中央沒有辦法指示我也不敢，你看，當里長當得那麼無奈」。

陳東源說，有什麼事情都要第一線的里長擔，但其實當里長沒有怨言，只有為了地區服務貢獻，不求回報，所以希望中央政府應該要坦然面對，讓第一線里長知道發生什麼事，大家合作防疫，這樣才是對的，不是只有疫調。

(中時新聞網)