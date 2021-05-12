大陸《環球時報》12日報導，美媒日前引述消息來源透露，中澳貿易爭端擴大，主管部門至少叫停兩家小型中國天然氣進口商從澳洲進口天然氣，並指這是中澳關係惡化影響貿易又一例。對此，中方業界強調，根據客觀情況分析，美媒報導真實性有待商榷。

據了解，澳洲是陸最大的液化天然氣供應商。美媒的船舶追蹤資料顯示，中國40％以上液化天然氣從澳洲進口。隨著近來中澳兩國關係持續惡化，中國已在兩國貿易中採取一系列措施，產品涉及葡萄酒、大麥、牛肉、龍蝦、煤炭、原木等領域。因此，傳聞中的「LNG禁令」讓澳能源企業感到擔憂。

美媒報導說，目前中國已有至少兩家規模較小的液化天然氣（LNG）進口商收到來自中國政府官員的「口頭指令」，要求暫停從澳洲採購新產品。但消息來源沒有透露更具體內容，也沒說明收到「指令」是哪些中國公司。不過，美媒指，占中國液化天然氣進口量近90％的大型國有企業，包括中石油、中海油、中石化在內的公司，還沒有收到任何類似指示，說明所謂「指令說」，對液化天然氣進口的影響有限。

《環時》報導，中國業者質疑上述消息可靠性。美國之音11日稱，根據全球領先的能源和大宗商品報價及市場分析機構阿格斯提供的消息，中國發展改革委員會並沒有表示將暫停任何與澳洲的大宗商品貿易。

不過報導稱，目前沒有任何跡象表明LNG相關產品的交付被轉移，去年澳洲對中國出口價值約130億澳元（約合100億美元）的液化天然氣，替代有一定的難度。

《環時》報導，業者指出，近來中國也在擴大液化天然氣的進口來源。「我們可以關注到，中國與澳洲之間至少是從去年開始，很少傳出長期供貨協定談判的消息，但與其他液化天然氣出口國增加供應談判的消息正在陸續傳出。」該人士認為，「澳洲液化天然氣在中國液化天然氣進口中的比例一直很高，顯示了中國能源供應安全方面的風險，即使是兩國之間貿易關係沒這麼緊張，中國也應該多元化配置進口來源。」

《環時》報導，自去年開始，澳方就頻繁擔憂其大宗商品會被中方停止進口，並稱之為「中方對澳產品的打擊行動」。但實際上，中國外交部早前已多次表示，中方主管部門依法依規對外國輸中產品採取相關措施，符合中國法律法規和國際慣例，也是對中國國內產業和消費者負責任的行為。

(中時 )