今日是四川汶川大地震13周年，當年被掩埋地下36天奇跡存活的「豬堅強」，也即將滿14歲，每年到這個日子「豬堅強」議題就會被炒作。大陸專家表示，豬堅強值得大家紀念，卻不應該過分消費它；需要避免豬堅強議題的「娛樂化」，應當加強正向引導。

大陸紅星新聞報導，四川省社會科學院社會發展與公共政策研究中心副主任、副研究員劉偉指出，近兩年，人們對於豬堅強的討論多了一些調侃和戲虐。這或許提示整個社會對於那場災難的負重情緒正在消解，因災害所形成的社會形態也趨於積極，這是值得肯定的。但另一方面，確實需要避免豬堅強議題的「娛樂化」。

成都市社會科學院社會學與法制研究所所長明亮則認為，豬堅強是一個精神的象徵，社會大眾希望它能一直堅強地生活下去，但這是不可能的，它終究會走向生命最後一刻。每年5/12這天，都會有相當多的遊客前往看望豬堅強，今年比較特殊，豬堅強生命即將走向終結，我希望大家關注它，但不要過度消費它，應出於人道主義關懷和對生命的敬畏，讓它安安靜靜的、有尊嚴地終老。

「豬堅強再堅強，也不能違背自然規律。」三國文化專家譚良嘯也稱，社會大眾以及媒體對於豬堅強的關注度有些過了。他認為，豬堅強是大地震留下來的一種精神象徵，但被毀壞的家園已經重建，人們漸漸地從傷痛中挺過來了，從某種意義上來說，豬堅強已經完了它作為標誌符號的使命。

譚良嘯認為，豬堅強如果真的走向生命終結，我們仍然可以將其做成標本或通過為其塑像的方式，延續這種精神，仍然可以寄託大家的情感。

(中時 )