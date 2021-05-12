新北市議員葉元之近日接獲數名華航機師和機組員陳情，認為引爆諾富特事件就是外籍空勤人員，希望CDC和民航局制訂外籍空勤員快篩機制，否則防疫破口仍然存在。葉元之今（12）日在臉書發文聲援，建議中央流行疫情指揮中心儘速建立機制，否則諾富特事件可能將再度重演。

葉元之先就昨天爆發6起本土案例表示，指揮中心認為國外機師造成諾富特飯店疫情可能性高，卻認為昨天的6起本土案例和諾富特飯店關係不大。但試想，假設有國外機師將病毒帶進諾富特飯店，國內旅客A不小心在飯店染疫，回到原生活圈，但症狀輕微，沒確診，卻在其他地方傳播給陌生人B，而B確診。乍看B和諾富特沒有關係，但實際上有關，因為是透過隱形傳播者A。現在令人擔心的是，像A這樣的人有多少？

葉元之指出，有些人從沒確診過，但篩檢後是血清抗體陽性，代表他們曾經染疫，只是沒人知道。因此，指揮中心不應如此武斷，一口咬定本土案例和諾富特無關。

葉元之說，根據民航局規定，國外機組員採過境不入境的方式管理，要求全程配戴口罩及手套，住宿時除非必要不得離開房間。在諾富特事件後，指揮中心找了兩家獨棟飯店，專門住外籍機師，但管理是否確實，也令人質疑。

葉元之呼籲指揮中心接納國內機師及機組員的建議，對國外機組員採用澳洲、荷蘭或紐西蘭的作法，制定外籍空勤員快篩檢查的機制。

(中時 )