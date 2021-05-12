護國艦隊全沉！MSCI(明晟)今日公布最新半年度調整結果，MSCI全球標準指數台灣成分股新增一檔陽明，最新半年度調整結果將於5月27日收盤後生效，不過入摩利多卻不敵台股瘋狂賣壓，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海全面跌停，股價都打到8字頭，散裝指標慧洋-KY、裕民也亮綠燈，護國艦隊幾乎全跌停，一片淒風苦雨。

而此次MSCI台灣指數成份股方面，本次成分股新增1檔，刪除2檔，指數成分股將減少至86檔，並有13檔成分股調整在外流通股數，由於全球運價高漲、航運股市值衝高，此次權重調升最多為新增成分股陽明，其變動權重為0.26％，這也是繼長榮後，再有第二檔貨櫃股入摩，顯示對航運近期營運及獲利表現的肯定。

針對陽明入摩，陽明董事長鄭貞茂表示，樂觀其成。根據貨櫃三雄第一季財報陸續公布，其中長榮每股盈餘(EPS)7.04元，萬海每股盈餘6.62元；至於陽明第1季獲利今明兩天會公布，市場預估有機會挑戰7元。鄭貞茂也樂觀看待，航運股沒泡沫化問題，今年海運市場看好可延續到第四季。

空運方面，華航清零行動拉長到3個月，對運力衝擊可望減緩，估可維持8成之上，讓運力吃緊的空運市場吃下定心丸。不過國內疫情難以控制，爆發社區感染，長榮航盤中率先跌停鎖死，華航則在跌停邊緣徘徊，自高點迄今股價回落超過3成。

(中時 )