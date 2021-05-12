反萊豬公投8月28日登場，民間團體今天提出國際期刊最新研究，證實吃到萊劑的懷孕母豬會產下低活力小豬，由於孕婦吃到萊豬會對嬰幼兒造成什麼影響，政府至今提不出報告，美方也要求不得標示產地，未來無可避免會吃到萊豬，呼籲全民投下同意票杜絕萊豬進口。

反萊瘦肉精毒豬聯盟今天在立法院召開記者會，高雄醫學大學生物醫學博士王文心引用2020年英國劍橋大學期刊《 Animal》上發表妊娠母豬餵食萊克多巴胺對新生仔豬影響的研究結果，懷孕母豬無論攝取10ppm或20ppm萊劑，對於新生仔豬的活力和生命力都有明顯影響。

至於人類的孕婦吃下含萊劑豬肉，是否會對小孩有影響？由於萊劑禁止用在人體身上，國際間大多透過動物實驗來證明，王文心認為，政府開放萊豬進口，並不只限於美國豬肉，未來台灣孕婦很難避免吃到萊豬，歐盟也對此採取預防性原則，呼籲全民要對反萊豬公投投下同意票，以杜絕萊豬進口。

前高雄榮總台南分院精神科主治醫師蘇偉碩則表示，有人可能會辯駁，人類不可能吃下萊劑10ppm的劑量，但人類吃到的時間會更久，過去研究也證明，孕婦吃到萊豬，母乳中也會有含量，何況副食品中也可能含萊豬，對幼兒的影響不可忽視。

至於吃到萊豬對人體的長期影響是什麼？他說，衛福部並未作這部分的安全報告，研究顯示18個月以下兒童無法代謝萊劑，豬隻長期吃萊劑也易生下死胎，即使產下小豬，死亡率也會增加，還有研究顯示會影響腦神經的發育。

蘇偉碩呼籲，8月28日全民一定要出來投票，政府今年元旦開放萊豬後，美國貿易代表署已要求不准標示台灣製造，對標示美國原產地也有意見，並已告上WTO，若接下來美國政府要求台灣把標示原產地措施取消，無論是軍人、學生、還是孕婦，未來大家都會有吃到萊豬的風險，只有用公投否決萊豬進到台灣，下一代才更有生命力。

反萊瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠也呼籲行政院長蘇貞昌與民間團體進行公開對話，透過辯論會彼此把萊豬的利弊說出來，讓全民去評斷。

他批評政府近來的公共政策不僅無科學依據，也不與民間對話，包括三接政策也是一樣，都是先作決定再要求民間同意，質疑為何不能在政策前就先有對話機會？

(中時 )