近日全台疫情升溫，許多防疫措施陸續恢復，不僅各大企業實施分流辦公、大型集會也建議暫停舉辦，視訊又將成為日常生活的重要一部分。在過去一年中，Zoom 每日陪伴全球300 億名會議參與者度過疫情的難關，讓生活與工作得以順利的繼續向前推進。如果你對Zoom 還不是很熟悉，在此為你解惑五大 Zoom 相關迷思，讓你用得更安心，一同度過疫情升溫的非常時期。

迷思1：會議主持人能聽見你，即便你已開啟靜音

事實：Zoom沒有提供能秘密取消禁音並在會議上聽取參與者的功能。知名事實查核網站Snopes 檢查了這個迷思，並說明如果使用者開啟靜音（麥克風圖示會表示紅線），主持人、共同主持人和其他與會者將聽不到你的聲音。

假使使用者自行開啟靜音模式，唯一能讓會議主持人和共同主持人對你取消靜音的方式為事先獲取你的許可。然而，你的麥克風標示會明確的顯示你已被取消靜音，並且你會收到一則訊息指出「主持人已取消你的靜音」。

迷思２：如果釘選一個視訊，在釘選視訊中的參與者或主持人會被通知

事實：一些社群媒體討論了這個迷思，但事實是，將視訊釘選在會議中並不會通知任何人。釘選功能只會影響你的畫面和本機的會議錄影畫面。它不會影響 Zoom 會議中其他參與者的視訊畫面，也不會顯示在雲端記錄中。

迷思３：只有付費的 Zoom 會議會被加密

事實：Zoom 免費和付費帳戶中的會議在傳輸過程中皆受到 256 位 AES-GCM 加密的保護。直接從 Zoom 客戶端加入的免費帳戶和付費帳戶還可以啟用使用點到點加密（E2EE）功能，該功能使用強大的 256 位 AES-GCM 加密，在預設的情況下對 Zoom 會議進行保護。當用戶在會議啟用點到點加密時，除了每個參與者（甚至是 Zoom 的會議伺服器）以外的任何人都沒有權限使用加密會議的加密密鑰。這項功能在某些合作夥伴中尚未啟用。

迷思４：Zoom 能讓會議主持人知道你是否專注於會議

事實：主持人無法使用 Zoom 追蹤與會者是否在會議中使用其他程式，或是他們在使用何種程式，或螢幕是否停留在 Zoom 視窗中 （但是如果因為開啟視訊，老闆或老師看到你在螢幕上注意力渙散，也幫不了你） Zoom 曾提供過與會者注意力追蹤功能，以幫助提高線上培訓參與度，但在 2020 年 4 月關閉了該功能。學校和組織可以使用其他非 Zoom 應用程式來追蹤活動、應用程式使用情況或效率，但 Zoom 不再提供這樣的功能。

迷思５： Zoom 無法在 Chromebooks上使用

事實： Zoom 可以在 Chromebooks 上使用，功能使用上與在 Windows 和 Mac 上相同。我們近期在 Chrome 應用程式商店更新了 Zoom，以優化所有 Chrome 設備的 CPU 使用率，進而使每個在 Chromebook 上使用 Zoom 的人都能獲得簡單使用和值得信賴的視訊體驗。

(科技)