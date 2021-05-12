前新北市長朱立倫（左二）12日上午抵達高鐵左營站，前高雄市副市長李四川（左）、前立委黃昭順（右二）、高雄市議員李雅芬（右）陪同。（林瑞益攝）

前新北市長朱立倫12日上午前往小琉球，前高雄市副市長李四川等人陪同。對於登記參選國民黨主席？朱立倫重申，自己是前主席，目標是團結全黨，不是要跟大家爭、鬥，以黨的發展、對國家最有利的方向努力，整合地方。

朱立倫說，近來全國跑透透，此前去過屏東，李四川是小琉球人，邀他去小琉球做公益，因此有了此行，希望對長輩的健康、眼睛有幫助。

朱立倫表示，像他這兩天在屏東，也關心縣長選舉，對於有心屏東縣長選舉的朋友，希望他們能獲得地方支持，共同團結合作。他不管到任何縣市，都要讓大家更團結合作。

談到與李四川同台，是否有幫前高雄市長韓國瑜帶話嗎？李四川說，很高興到高雄，看到許多好朋友，謝謝朱立倫願意到小琉球做公益，他全程陪同。這是另類的韓朱合？朱立倫表示，這是朱立倫與川伯手牽手做公益。

至於地方市議員對2022年充滿焦慮感，希望有一隻強而有力的母雞，希望李四川再戰2022，會鼓勵李四川參選高雄市長？李四川說，他是做工程的，來高雄市，他曾經走過，說實在的，他對政治真的不懂，也沒有興趣，謝謝大家抬愛。朱立倫說，謝謝大家對李四川的肯定，李四川是實在做事的人。

(中時 )