台灣疫情指揮中心昨宣布即日起至6月8日提升疫情警戒至第二級，實施相關限制措施。而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天(12日)上午在立法院備詢時表示，疫情非常嚴峻，很有可能近日會升級到第三級，指揮中心也已要求隔離醫院與應變醫院清出病床，及早因應準備。在疫情持續升溫下，台北股市早盤再一度重挫逾900點，失守「萬六」大關，而新台幣匯價急貶到27.995元，市場關注新台幣匯價向「28」字頭叩關。

台股重挫逾900點，若不能在收盤時收歛，該跌點將再改寫台股歷史第一大跌點。目前史上收盤第一大跌點是2020年1月30日，當年鼠年開紅盤，受到疫情爆發，指數跌696.97點。

保德信中小型股基金經理人賴正鴻指出，這波回檔主要是受到國內外疫情，衝擊投資信心所致，一來是印度疫情持續嚴峻，導致市場評估恐衝擊印度整體經濟活動與消費力道，進而影響終端需求，也對相關供應鏈與公司股價造成波及，加上今日國內本土疫情轉趨嚴重，再度衝擊市場信心，盤中引發獲利了結賣壓陸續出籠，昨天台股重挫652.48點，改寫史上第3大跌點。

而今早中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，針對疫情，指揮中心都有分級，目前進到第二級，很有可能在近日會升到第三級。根據指揮中心公布的疫情警戒，第三級則是單週出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明的本土病例。當升級為第三級時，全民外出時須全程配戴口罩，禁止室內5人以上、室外10人以上聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需之外，其餘營業及公共場域關閉；發生群聚的社區，如需執行快速圍堵，民眾須配合病毒篩檢，且不得任意離開圍堵區，並停止所有聚會活動及停課。

(時報資訊)