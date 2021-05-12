隨著航空公司的目標將部分地回復到正常旅行，業界人士指出，空中巴士已經對供應商提出要求，在今年既有目標基礎上，A320系列客機在2022年底前的產量要增加18%。

空巴該機型主要與波音737 MAX機型相競爭，爭奪國內和中程的飛行市場。

關於明年底的產量數字還是未知，空巴先前在一月時只承諾分兩步驟提高產量，2021年底前從每個月40架產量提高到45架。而這也是空巴希望實現復甦的第一個跡象。

空巴發言人回應指出，不對長期發展軌跡進行猜測。

然發言人指出，預期市場將在2023至2025年間恢復到疫情前水準，但不確定性仍存在。

空巴在疫情爆發前一直享有創紀錄的噴射客機需求，但是在一年前的疫情時將其最暢銷機型A320產量削減三分之一，至每月40架。

執行長Guillaume Faury在上個月表示，空巴目標在2022至2023年會有個「急遽的上升」，但是沒有進一步詳細說明。

供應商指出，他們需要3到18個月的時間，來為A320客機生產目標的改變做好準備。

(時報資訊)