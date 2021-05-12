新北市各行政區學校校園在6月8日前全面暫停對外開放，已要求各校加強校園消毒工作。（新北市教育局提供）

國內昨一口氣增加7例本土確診案例，其中6名感染源不明；新北市教育局今日宣佈4大校園防疫措施，除了各區學校在6月8日前暫停對外開放，畢旅和校外教學全數取消外，社區大學在學校的教學課程也將暫停至6月8日，此外補習班、課照中心每間教室不超過100人，全面加強防疫措施。

新北市教育局表示，新北市各行政區學校校園在6月8日前全面暫停對外開放，已要求各校加強校園消毒工作；6月8日前各校畢業典禮改採線上方式辦理，校外教學、畢業旅行活動緩辦，校際交流活動一律暫停。

此外，各校於6月8日前停辦室外500人、室內100人以上的集會活動，可改採線上模式或縮小規模方式辦理，並加強實施實聯制、量體溫、全程戴口罩等各項防疫措施；若未達上述人數規模活動，則須做好各項防疫措施，否則就需延後辦理或停辦，維護師生健康。

另，新北市社區大學在學校的教學點、各樂齡中心課程即日起暫停至6月8日，開放辦理退費，社區大學校外教學點則加強各項防疫措施。

新北市教育局指出，全市補習班、課後照顧服務中心於6月8日前，每間教室內不超過100人，以分段分流、分班分時段上課，或改以線上學習方式彈性調整課程。為降低群聚感染風險，保持社交距離，班內座位應採梅花座或拉大座位距離。

(中時 )