大陸什麼都能炒，如今炒房已不稀奇，告訴你現在流行「炒玉米」。大陸《瞭望》新聞週刊報導，近期以來，玉米價格波動較大，這背後明顯有投機資本的介入；糧食市場已成為國內外投機資本追逐的對象。投機資本炒作糧價，有可能成為糧食市場的「隱形殺手」。

一位糧食經紀人指出，糧價波動的背後，除了供需關係的基本因素外，投機資本介入起到了推波助瀾的作用。一些投機資本乘糧價波動之機囤積居奇，炒作糧價，牟取暴利，甚至有炒房資金進入糧食市場。

專家和業內人士表示，當前糧食價格已不再單純由糧食供求關係決定，而越來越多地受到境內外投機資本影響。糧食市場已成為國內外投機資本追逐的對象。投機資本炒作糧價，有可能成為糧食市場的「隱形殺手」。

糧食經紀人直言，當地糧食圈的人基本上互相都熟悉，但去年開始出現一些不認識的人搞糧食貿易，甚至有炒房資金湧入市場開始「炒」玉米。

資本炒作是玉米價格上漲的原因之一。農業農村部相關負責人去年底談到玉米價格時表示，受全球新冠肺炎疫情影響，國內外的投機資本對糧食市場炒作有升溫跡象。

「階段性供需關係改變，是玉米等糧食價格急劇變化的主要原因，但是現在糧食價格已不再簡單地由糧食供求關係決定」，中國社科院農村發展研究所研究員李國祥說，國內外資本頻繁炒作疫情、洪災、颱風、蝗災等，一些與糧食無關的主體也進入玉米、大豆市場炒作套利。加上部分自媒體的放大效應，助推了糧食價格上漲。

(中時 )