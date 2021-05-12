科技廠技嘉發表了搭載Intel最新的第11代Tiger Lake H系列高效能處理器的筆電，包含主打電競的AORUS系列，以及專為創作者打造的AERO系列。AORUS和AERO系列筆電提供亮眼的電競與創作體驗，即日起開放預購

技嘉這次主打「猛虎出閘，玩創皆贏」，強調高效能在電競和內容創作的重要性。除了搭載具備全新架構的處理器，AORUS系列筆電最大的亮點莫過於「足瓦」的GPU(顯示晶片)。有別於市場上其他機種只有80W的供電，AORUS筆電全系列提供130瓦以上的GPU供電，與80W的GPU相比，效能增加了13%，讓玩家有更好的遊戲體驗。

主打創作者的AERO系列除了標配最新的Intel高效處理器，AERO 15 OLED搭載了4K OLED面板，並獨家取得Pantone Validated和X-Rite Pantone Certified雙螢幕校色認證，提供創作者最真實的創作體驗。此外，AERO系列筆電更全系列標配Thunderbolt 4，能夠串接創作裝置如外接硬碟或是5K螢幕，大幅增加效率。

技嘉最新Intel最新第11代H系列處理器的AERO系列創作者筆電，本次改版升級的Intel Core i9-11980HK、Intel Core i7-11800H二款第11代H45行動處理器配備8核心、16執行緒及滿血45瓦，實測效能跑分突破性提升25%2。在一片筆電紅海中，技嘉AERO系列配備世界唯一雙校色認證高畫質OLED面板螢幕與高效能產品定位，搶攻內容創作者市場。

本次包含15吋AERO 15 OLED以及17吋AERO 17 HDR全系列改版，從影像編輯、圖像設計等內容創作者的痛點出發，不僅平衡創作者所需要的攜帶性與高效能，此次搭載的新款處理器，更是整合Thunderbolt 4介面、支援新世代PCIe Gen4 SSD，以及有 Wi-Fi 6 無線網路功能，使其在性能與傳輸速率都有大幅的提升。此外，AERO筆電配備雙重認證校色螢幕，除了X-Rite工廠校色程序，更獲得Pantone Validated面板認證，打造出超美OLED筆電，為創作者帶來更流暢、更精彩的創作旅程。

在顯示方面，15吋OLED與17吋IPS LCD面板的4K高畫質與色彩表現維持技嘉一貫的高水準，符合VESA DisplayHDR 400純黑超高對比認證，畫面能更具深度與真實感。同時與色彩權威X-Rite合作，獨家導入工廠校色程序，每一片面板在出廠前皆經過專業校色儀的單獨校色，達成嚴格標準色偏值小於1，並通過Pantone Validated螢幕認證，經專業評估能重現Pantone Matching System的色彩，確保設計師、製造商、品牌商等在工作流程的每個階段，都能準確還原Pantone色彩系統進而提高工作效率。

市面上多數創作者筆電大多僅抽樣進行Pantone Validated螢幕認證，而AERO系列筆電更進一步，導入Xrite工廠校色程序，確保在打開AERO筆電的當下，即擁有最完美的色彩準確性。使創作者能夠在最短的時間內擁有最正確的作品。

技嘉秉持對創作者友好的理念，將電池既有94瓦小時推至航空旅行限制極限之99瓦小時，長達8小時續航力搭配輕薄機身，隨時隨地開啟創意。連接埠不因機身縮小被犧牲，豐富的介面包含HDMI 2.1、miniDP、Thunderbolt 4影像輸出接口，適合攝影工作使用的UHS-II SD讀卡機等。其中Thunderbolt 4介面傳輸、顯示一線搞定，最高可輸出4K畫質螢幕，搭配外接硬碟可提供創作者搭建出獨一無二的行動工作室。AERO全系列創作者筆電即日起開放預購。

(科技)