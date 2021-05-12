美女插畫家「JANiE泥泥學姐」除了有專業繪畫技術，還有傲人F罩杯火辣身材，她因一張在捷運上打嗑睡的巨乳側拍照爆紅，熱愛在IG分享辣照的她，擁有167萬死忠粉絲追蹤，每每曬出辣照都能掀起熱烈討論，日前她到高雄度假逛六合夜市，大方露出超兇車頭燈，再度引發關注。

泥泥學姐日前到高雄出遊，不忘在IG上放送火辣美照，只見她坐在彈珠台前，認真地挑戰遊戲，身穿紫色低胸細肩帶背心和薄紗罩衫，露出一條又長又深的溝，傲人雙峰更是感覺隨時都要掉出，她搭配極短的牛仔熱褲，白嫩大腿根部頓時一覽無疑。

泥泥學姊也在文內甜喊，「高雄夜市彈珠台的彈珠又大又漂亮好喜歡，白色珠珠壓紅線免費再一局啦」，讓粉絲激動直喊想要巧遇，「可惡，來高雄卻沒跟到，超想巧遇」、「老闆的視線」、「這彈珠好大顆」、「我也想跟」、「第一次看到帶著排球打彈珠」、「泥泥很美~看妳打就好啦」、「真的又大又漂亮」。

事實上，泥泥學姐身為插畫家，時常在社群平台分享自己的插畫作品，由於身材實在太逆天，也常會放送辣照，讓粉絲們一飽眼福，還出了寫真書《泥是唯一：泥泥JANiE寫真書》，經過長時間用心經營，如今她也成為百萬網紅，一舉一動都受到關注。

(中時新聞網)