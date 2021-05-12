犯下毒品案遭通緝的李姓男子11日下午駕車遇到警方攔查，卻加速逃逸，過程中擦撞1輛汽車、2輛機車，一名女騎士因此擦傷，最後李男一度棄車逃跑，所幸員警及時逮捕，除將他解送歸案，也依肇逃罪嫌送辦。
警方表示，昨下午5點半左右，巡邏員警在博愛路與北港路口發現1輛白色自小客速度忽快忽慢還一路飄移，進一步發現駕駛疑以在滑手機，員警趨前攔查時，自小客突加速落跑，還擦撞正在等紅燈的1輛汽車、2輛機車，導致女騎士摔車受傷。
自小客開進一條巷子後，司機棄車逃跑，幸好有熱心民眾見狀，騎機車協助擋住去路，結果李姓男子折返繞道上海路，在一家水餃店門口遇到員警，又轉身逃跑，雙方追逐100公尺後落網。
警方將24歲李姓男子逮捕後，在車上搜出1把瓦斯槍、1把開山刀、K他命的殘渣、K盤等，又查出他因毒品案判刑2年未到案遭通緝，馬上依毒品通緝犯解送歸案，另依肇逃罪嫌移送。
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(中時 )
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