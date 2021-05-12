台股恐慌殺1400點 是否護盤？國安基金回應了 11:472021/05/12 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部長蘇建榮。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股今日大跌逾1400點，創盤中最大跌點，財政部長蘇建榮表示，受到國內疫情升溫的影響造成恐慌性賣壓，國安基金已經密切注意，必要時會召開臨時會決議(是否護盤)。 蘇建榮表示，因為國內疫情升溫，指揮中心有可能會提升疫情警戒，造成恐慌性的賣壓。 蘇建榮也信心喊話，目前台灣實體經濟狀況不錯，今日成交量還有4000多億元，顯示還是有人接手，國安基金緊盯會視情況召開臨時會決議。 疫情告急 破百檔跌停 台股恐慌性下跌 金管會、國安基金信心喊話 (中時 ) #國安基金 #台股 #緊盯 #國內 #疫情升溫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 通膨隱憂引發美股下挫 台股早盤下跌近200點 09:232021/05/12 財經 憂通膨陡升促升息 美股賣壓加劇 道瓊大跌473點 05:522021/05/12 財經 《匯市》台股觸半年線 台幣午收28.001 12:172021/05/12 財經 台股巨量長黑 台幣重貶1.36角 04:102021/05/12 財經焦點 疫情升溫彰化疫苗民眾搶打 王惠美：將盡力申請更多疫苗 11:552021/05/12 生活 台股單日狂殺逾1400點 網驚：去年3月股災重演 11:182021/05/12 財經 曾協調放寬機組員防疫被指疫情升溫元凶 范雲駁：反映民意 10:362021/05/12 政治 疫情升溫 台股暴跌逾1300點 11:592021/05/12 財經 《台北股市》MSCI半年調 台股成分股增1減2、中小型增29減3 07:452021/05/12 財經 511股災爆量8,118億 重挫652點 市值蒸發1.99兆 04:102021/05/12 財經要聞 疫情升溫 台北地院、北檢今起採行實聯制 10:292021/05/12 生活 財經熱門新聞 台股雪崩式殺盤 潰堤2大原因曝光 - 財經 疫情爆不停嚇壞台股大崩逃 收盤重挫680點 成交爆7727億新天量 - 財經 台股大暴殺 他撿的超開心 網直搖頭：太樂觀 - 財經 疫情引爆600點大殺戮 抱這3種股票不驚恐 - 財經 台股巨量長黑 台幣重貶1.36角 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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