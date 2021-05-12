台股今日大跌逾1400點，創盤中最大跌點，財政部長蘇建榮表示，受到國內疫情升溫的影響造成恐慌性賣壓，國安基金已經密切注意，必要時會召開臨時會決議(是否護盤)。

蘇建榮表示，因為國內疫情升溫，指揮中心有可能會提升疫情警戒，造成恐慌性的賣壓。

蘇建榮也信心喊話，目前台灣實體經濟狀況不錯，今日成交量還有4000多億元，顯示還是有人接手，國安基金緊盯會視情況召開臨時會決議。

(中時 )