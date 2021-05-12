大陸央視報導，聯合國公布《2021年世界經濟形勢與展望》2021年中報告。報告表示，由於中國和美國等主要經濟體的發展，全球經濟增長正在緩慢恢復，但新冠肺炎疫情及新冠疫苗在很多國家儲量不足，將威脅全球廣泛的經濟恢復。

報告稱，全球經濟預計在2021年增長5.4％，該數字比2021年年初聯合國報告預測的4.7％有所增長。其中，報告對中國經濟增長預測從2021年年初的7.2％上調至8.2％，對美國經濟增長預測上調至6.2％。中美兩大主要經濟體快速恢復，但其餘地區經濟形勢依舊嚴峻。中國仍是全球經濟恢復增長的動力之一。

聯合國經濟和社會事務部報告主要撰寫人拉希德表示，中國經濟增長將由工業產品、出口、生產及基礎建設推動，消費支出方面也會有所改善。

他強調，聯合國經社事務部未像其他國際組織一樣大幅調高各國經濟增長預期，是因為各國可能仍然會受到疫情影響。而全球經濟相互連接，任何地區的經濟遭到衝擊都會對其他地區造成影響。

報告還認為，包括南亞、撒哈拉以南非洲、拉美及加勒比海地區部分國家的經濟增長仍然脆弱，具有高度不確定性。新冠疫苗在國家和地區間的不平等對已經不平等的經濟恢復也製造了更大的風險。

(中時 )