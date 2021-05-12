淡水通緝犯騎車載2歲女兒拒檢撞警 警連開3槍制止逮人（翻攝照片／戴上容新北傳真）

淡水通緝犯騎車載2歲女兒拒檢撞警 警連開3槍制止逮人（翻攝照片／戴上容新北傳真）

44歲葉姓通緝犯12日深夜1時許，騎車載著2歲女兒外出，行經淡金路時拒絕警方盤查，葉男載著女兒衝撞警察機車，一旁游姓警員跳上機車阻止危險行為，蔡姓警察對空鳴開3槍，葉男逃逸約1百公尺後自行摔車，造成父女和游姓警員擦挫傷，警方訊後依竊盜、傷害、妨害公務罪嫌偵辦。

據了解，家住在淡水地區的葉男，曾犯下多起竊盜案件，是地方治安顧慮人口，而他因竊盜案遭判刑6個月確定，因未按時入監服刑遭地檢署發布通緝。

淡水分局水碓派出所警員游謨煥、蔡孟谷、洪嘉佑12日凌晨1時許，途經淡金路三段時，發現葉姓通緝犯騎車載著2歲女兒在路上閒晃，上前將他攔下，準備盤查。

蔡姓警員剛停好車，準備盤查時，葉男不顧車上年幼的女兒，竟立刻加足馬力，衝撞蔡姓警方機車加速逃逸，一旁游姓警察見狀跳上葉男機車，勸阻他停車乖乖配合警方盤查，蔡姓警察則立刻大喊「不要跑！停車！」，從後方追趕，並掏出手槍對空連開3槍示警。

葉男往前騎了約100公尺後，過彎時因重心不穩摔車，3人重摔在地，導致葉男、游姓警員手腳擦傷、2歲女兒臉部、手腳多處擦挫傷，所幸3人傷勢均不嚴重，送醫後並無生命危險，後續警方也隨即將葉男帶回偵辦，全案也將依竊盜、傷害以及妨害公務罪嫌偵辦。

(中時 )