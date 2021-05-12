LED車燈模組廠麗清（3346）公布第一季財報，單季合併營收15.03億元、年增128.70％，創同期新高，公司解釋受惠於主要客戶的拉貨力道保持強勁態勢；單季營業利益4,398.4萬元、稅後淨利4,452.7萬元、EPS為0.52元，營運皆由虧轉盈，且創近三年同期新高。

麗清表示，首季產品別營收比重分別為LED車頭燈21％、晝行燈28％、尾燈51％，車尾燈營收因受到產品顯示功能動態化而單價提高，以及尾燈產品滲透率高等因素，使尾燈產品比重達51％。而電動車大眾ID.4、別克GL8及BMW X1全球車款等新車款訂單，因其車款在中國大陸市場取得優異的銷售表現，帶動主要客戶保持強勁拉貨力道，貢獻麗清上海廠產能利用率站穩85％以上的高水位。

麗清表示，目前桃園觀音廠整體產能產能利用率較低，產生閒置產能損失，加上船運與原料成本的增加，影響第一季毛利率表現，然麗清第一季整體接單表現良好，推升其餘各生產基地整體產能利用率保持高水位，是麗清第一季營業毛利率站穩16.80％、較去年同期增加14.32個百分點的關鍵，若排除閒置產能損失影響，單季毛利率則達17.60％。

(工商 )