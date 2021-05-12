陸委會主委邱太三今年2月剛上任時曾表示盼未來兩岸關係能「春暖花開」，如今時序已從春天進入夏天，被問到「花是否開了？」，國台辦發言人朱鳳蓮表示，春暖需有東風，東風就是「九二共識」，過去一段時間的事實證明東風未至，春暖花開只是民進黨充滿政治算計的一個幌子。

國台辦今日舉行記者會，本報記者提問，邱太三上任時曾提出，希望兩岸恢復交流，兩岸關係未來能夠「春暖花開」，現在已過「立夏」，如何評價這個春天，花是否已開？

朱鳳蓮重申，此前國台辦已說明，「春暖需有東風」，而東風就是「九二共識」。她說，過去一段時間的事實證明「東風未至」，「春暖花開」只是民進黨充滿政治算計的一個幌子。

朱鳳蓮又稱，民進黨曾一度釋放所謂「緩和兩岸關係」的煙霧，企圖推卸破壞兩岸關係的責任、掩人耳目，但很快就撕下了他們所謂「緩和兩岸關係」、「鼓勵兩岸交流」的假面具。

她說，為了應對台灣民眾不滿，轉移民眾視線，他們刻意升高「台獨」調門，加緊攻擊挑釁大陸，甘當西方反華勢力馬前卒，阻撓限制兩岸人員往來，恐嚇處罰參與兩岸交流的台胞，粗暴阻斷台胞台青分享大陸發展機遇獲得發展之路，「這些行徑哪有絲毫想要春暖花開的樣子？」

她說，兩岸關繫的發展歷程證明，堅持九二共識，反對台獨，兩岸關係就能改善和發展，台灣同胞就能受益，否認九二共識、背離一個中國原則，就會導致兩岸關係緊張動蕩，損害台灣同胞切身利益。

(旺報 )