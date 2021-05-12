因美股疲弱，加上日本央行未進場護盤，日經225指數早盤收28,439.52點，下跌169.07點，跌幅0.59%。東證股價指數早盤暫收1,888.72點，下跌17.2點，跌幅0.9%。

美股表現不佳，因市場認為原物料上漲與通膨成形下，將迫使美國聯準會做出升息決定。

朝日人壽資產管理認為，日股弱勢表態因被美股拖累。另外，日本央行似乎也不熱衷於進場護盤，因此投資人也變得觀望起來。

按常理來說，通常日股走跌時，日本央行都會順勢進場買入大量ETF(指數股票型基金)，不過，11日日股暴跌並創下兩個半月新低時，日本央行並沒有動作。

儘管軟銀可能將公布創新高的獲利財報，但軟銀在11日時重挫2.9％，也把日經拉低。

日產汽車大跌11.87％，因發表低於預期的2021財年財測數字。12日預定公布財報的豐田汽車也跌0.55％。

日冷5.1％的漲幅最大，其次是山葉上漲5.08％，以及夏普也漲5.05％。而跌幅最大的為三井E＆S控股，下跌14.26％，同時，太平洋金屬也跌13.56％。

(時報資訊)