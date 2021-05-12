MSCI公布最新半年度調整結果，光學元件廠—先進光(3362)，以及零組件廠—金居(8358)、安普新(6743)、順達(3211)及同致(3552)獲納為全球小型指數新增成份股，不過受到台股重挫影響，除先進光(3362)相對抗跌外，其餘股價紛紛殺低。

MSCI公布最新半年度調整結果，全球標準指數台灣成分股新增一檔陽明(2609)，剔除群光(2385)及興富發(2542)2檔成分股；至於全球小型指數台灣成分股新增先進光(3362)、安普新(6743)、晶心科(6533)、亞聚(1308)、長華電(8070)、群光(2385)、春源(2010)、金居(8358)、順達(3211)、台康(6589)、精英(2331)、漢磊(3707)、長聖(6712)、第一銅(2009)、天鈺(4961)、敦泰(3545)、精成(6191)、興富發、大銀微系統(4576)、聯陽(3014)、嘉里大榮(2608)、金麗科(3228)、松翰(5471)、凌陽(2401)、台達化(1309)、台灣光罩(2338)、同致(3552)、合勤控(3704)、威鋒電子(6756)；剔除超眾(6230)、萬海(6515)、陽明。

最新半年度調整結果將於5月27日收盤後生效。

先進光4月合併營收為3.41億元，月增7.91%，年成長17.52%，累計前4月合併營收為12.34億元。

金居受惠於銅箔供不應求，4月合併營收達7.22億元，月增10.9%，年成長43.84%，創下單月歷史新高，累計前4月合併營收為25.54億元，年成長29.53%。

(時報資訊)