原相(3227)今年受惠疫情帶動的居家辦公需求持續暢旺，包括滑鼠、遊戲機、OTS(光學追蹤感測器)以及安防等產品在第二季以及全年發展都持續樂觀成長，面對產能緊張，原相也將持續爭取更多產能，降低風險，原相今在法說行情帶動下，股價一度逆勢上揚2.5%，惟大盤受到國內疫情升溫下殺逾900點，創歷史上最大跌幅，原相亦受到衝擊，股價翻黑下挫5%，但仍相對整體盤面有撐。

受惠新冠肺炎疫情帶動宅經濟發酵，原相第一季滑鼠、智慧家庭等同步成長，原相第一季營收22.45億元，季減少9.02%、年增加32.44%，略優於公司預期，單季毛利率57.19%，業外因匯兌收益等挹注，單季稅後淨利4.26億元，季減少9.66%、年增加57.89%，單季稅後獲利為3.01元，營運表現優於預期。

展望第二季，原相看好滑鼠產品需求動能仍相當不錯，惟受零組件供應短缺，營收比重將較第一季的57%下滑；遊戲機亦因原物料短缺，營收比重將呈現持平、約11%；其他類產品，營收佔比重則將由第一季的32%上升至35%，包括應用於掃地機器人的OTS、TWS新品、心律偵測、安防等表現均同步成長，其中TWS於去年下半年開始推出第一代ANC(自動降噪)，客戶反饋良好，Design In數量持續增加，未來品牌客戶將為主要爭取目標，原相將推出第二代ANC產品，預計ASP將較第一代高，為營運添動能。

整體來說，原相第二季各個產品線客戶需求都不錯，包括滑鼠、遊戲機、OTS(光學追蹤感測器)以及安防等，整體營收預計季成長10~15%、相較去年同期有4成成長，且上半年業績相較去年同期會有3成的成長。

面對產能緊張，原相表示，目前整體供應吃緊情況未解，因TWS目前呈現供不應求的情況，除努力爭取更多產能外，亦會朝向其他廠商的轉廠措施，將缺料因素降至最低。

原相今年在居家辦公需求持續下，TOG、電競滑鼠、Wearable、安防、掃地機器人可望有不錯表現；遊戲機晶片因客戶展望正向，亦將有不錯表現；TWS則在ANC晶片放量下可望有顯著成長，因此，法人預估，原相在營收貢獻顯著成長，帶動整獲利將進一步成長下，今年全年每股獲利將逾13元。

(時報資訊)