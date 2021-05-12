料全球飼料穀物供應緊縮，加上美國農業部周三將發布的美國關鍵供需報告前，市場交易熱絡，推升黃小玉持堅，其中大豆漲逾1％，且躍升至近九年來最高價，小麥和玉米期價亦上漲，兩個市場均連續第二個交易日上漲。

周三(5/12)截至台北時間11:25，最活躍的玉米期貨漲0.93%，至729美分，盤中高點729.25美分；最活躍的大豆期貨漲1.58%，至1640美分；最活躍的小麥期貨漲1.21%，至750.75美分。(商品行情網)

(時報資訊)