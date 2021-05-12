《商情》料供應緊縮 大豆躍升至近九年高價 11:432021/05/12 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 料全球飼料穀物供應緊縮，加上美國農業部周三將發布的美國關鍵供需報告前，市場交易熱絡，推升黃小玉持堅，其中大豆漲逾1％，且躍升至近九年來最高價，小麥和玉米期價亦上漲，兩個市場均連續第二個交易日上漲。 周三(5/12)截至台北時間11:25，最活躍的玉米期貨漲0.93%，至729美分，盤中高點729.25美分；最活躍的大豆期貨漲1.58%，至1640美分；最活躍的小麥期貨漲1.21%，至750.75美分。(商品行情網) 《半導體》疫情助長宅經濟 原相較大盤有撐 陸港觀盤－上海車展 預示智能化產品創新突圍 (時報資訊) #全球 #活躍 #供應 #緊縮 #躍升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 物價漲不停 消費者改買便宜貨 04:102021/05/11 全球財經 印度疫情失控 全球籠罩物資短缺危機 04:102021/05/12 全球財經 《電子零件》Q2、Q3樂觀 AES-KY漲停 09:272021/05/12 財經 《國際產業》華為再被盯上 美參議員關注硬碟出貨 10:182021/05/12 財經 《商情》供應擔憂 周二銅價反彈上揚 09:272021/05/12 財經 中石油及中石化傳商入股卡達LNG項目 11:162021/05/12 財經 台大學者：變種病毒讓疫苗打折 至少要八成人口接種才夠 12:582021/05/12 生活 《美股掃瞄》瘋狂的一天！道瓊暴跌470點 那指急拉回平盤 09:102021/05/12 財經 工商社論》白宮設置「製造長」與台商的美國機會 04:102021/05/11 財經要聞 《商情》周一芝加哥穀物期貨全收黑 10:012021/05/11 財經 經濟強勁復甦與通膨風險淡化 股市受惠吸金 12:102021/05/11 財經 財經熱門新聞 台股雪崩式殺盤 潰堤2大原因曝光 - 財經 疫情爆不停嚇壞台股大崩逃 收盤重挫680點 成交爆7727億新天量 - 財經 台股大暴殺 他撿的超開心 網直搖頭：太樂觀 - 財經 疫情引爆600點大殺戮 抱這3種股票不驚恐 - 財經 台股巨量長黑 台幣重貶1.36角 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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