新北市樹林區高鐵橋下雖有自行車、人行步道，但沿途地景單一，人潮不多，樹林區公所為提高效益，推動參與式預算，打造音樂廣場，邀音樂團體使用。（樹林區公所提供）

新北市樹林區高鐵橋下原本是被鐵絲網圍住的閒置空地，2019年市府打通路徑，規畫全長1.4公里的綠色廊帶，作為人行、自行車步道，但啟用後使用率低，樹林區公所便推動參與式預算，經票選後規畫成音樂廣場，廣場近日完工，將在13日啟用，邀音樂團體演出，盼帶動使用效益。

高鐵橋下綠廊原本是閒置荒地，沿途行經4里雜草叢生，因橋下有機電設施，空地被鐵絲網層層圍住、髒亂不堪，市府改造後將保安街2段延伸至俊英街56巷的空間改為自行車、人行步道兼具的休閒空間，不過沿途地景單一，自啟用以來人煙稀少荒涼。

為了提高空間效益，樹林區公所與市議員洪佳君、樹林社區大學推動參與式預算，開放民眾投票表決，最終決議在大安路與俊英街口旁區塊打造音樂廣場。

樹林區公所表示，玉山菊元協會提出的音樂廣場獲得最高票數，音樂廣場除了有表演舞台、大小樹意象外，還有設置造型座椅及親子無障礙廁所，舞台後方的大樹也象徵著地方生生不息的生命力，13日開幕當天將有合奏團的演出，未來該場地也供音樂團體使用。

(中時 )