隨著熱火在客場129比121擊敗塞爾提克之後，這場紅綠大戰也讓東區前六強幾乎全部敲定，熱火確定取得季後賽門票，而綠衫軍則落入必須打附加賽的地步。

目前東區取得季後賽席位的有七六人、籃網、公鹿與熱火，尼克如果今日能擊敗湖人，也將確定闖進季後賽，戰績與熱火同為38勝31敗的老鷹，也只差臨門一腳就能跨進季後賽門檻。

東區暫居第7-10的球隊分別是塞爾提克、黃蜂、溜馬與巫師，依照附加賽規則，例行賽第7與第8的球隊先交手一場，獲勝球隊晉級，第9與第10的球隊交手，落敗球隊遭到淘汰，而第7與第8球隊交手落敗的球隊再與第9和第10交手獲勝的球隊進行最後殊死戰，爭奪最後一張季後賽門票。

東區暫居第11的公牛仍有一線生機，往後的比賽得全勝才行，而且還要巫師全敗，看起來難度非常高。至於暴龍、魔術、騎士和活塞都早早出局。

此役，熱火鄧肯羅賓生、阿迪巴約與赫羅得分都超過20分，努恩18分，吉米巴特勒13分，卓拉吉奇17分，眾志成城拿下季後賽資格。

主場應戰的塞爾提克，打完第三節落後14分，決勝節雖努力追趕，可惜仍功虧一簣，苦吞3連敗，肯巴沃克36分、7籃板，塔圖33分、8籃板、6助攻，佛尼爾20分、8助攻。

(中時 )