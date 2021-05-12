2019年間，台南人夫小名（化名）跟小美（化名）於越南成婚，隔年3月17日，他們回台同居，豈料1個月又7天後，老婆就無預警不告而別，之後就音訊全無，據出庭證人說詞，小美過去經常無視老公，而且在離家前一天，曾為100元午餐費跟小明吵架，並提到「她離家當天我沒有阻止，她當天有拿行李箱，我知道她要走了」，有鑑於此，台南地院考量雙方婚後感情不睦，最終裁定准許離婚，全案仍可上訴。

據判決書內容指出，小明與小美2020年3月17日返台同住，可相愛容易相處難，短短1個月又7天後，同年4月24日妻子趁老公上班時搞失蹤，從此再沒有回來。對此證人出庭強調，小明的好一直被無視，每次下班回家一進門就是被小美要錢，甚至有一次「我看到阿強問她要吃什麼，她說要吃麵包，結果我收垃圾時，看到垃圾桶裡有很多很好的麵包」。

不僅如此，小美離家前一日，證人還親眼目睹夫妻倆為了100元午餐錢吵架，接著表示「阿強跟我說她要回去越南，要我不要阻擋，所以她離家當天我沒有阻止，她當天有拿行李箱，我知道她要走了，但我沒有聯絡阿強。」

由於小美始終聯繫不上，著急的小明同年4月28日，趕緊向移民署通報妻子失蹤，請求協尋，均無所獲；今（2021）年2月間，小美好不容易有了動作，主動向移民署報到並撤銷協尋，但依舊不願返家，儘管阿強再度報案協尋，無奈至今仍沒有小美消息，小明這才心寒放棄，毅然決然訴請離婚。

法官審理後認為，女方離家後就未曾返家，期間也沒有與老公聯繫，可見小明和小美婚後感情不睦，婚姻基礎嚴重動搖或流失殆盡，加上此事可歸責事由是女方較重，最終裁定准許小明要求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

(中時新聞網)