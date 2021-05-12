世界衛生組織（WHO）連續第5年未邀請台灣參與世界衛生大會（WHA），引發關注。曾任文化部長的知名作家龍應台，其胞兄、前屏東迦樂醫院院長龍應達，談到台灣未受邀是否與總統蔡英文執政有關，立刻回應「當然」，強調蔡政府用醫療專業來包裝政治目的當然不會有結果，自然連談都不用談，在蔡政府指責大陸政治打壓的同時，台灣自己又何嘗不是在搞政治？

龍應達今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，WHA是WHO正式組織的會議，聯合國正式組織是以正式會員為邀請單位，台灣並非聯合國會員，過去曾有被邀請先例，但那是在大陸諒解的情況下，兩岸彼此間有個妥協的默契關係；因為對台灣而言，主張是一個專業場域，這樣才能增加參與空間，但對大陸而言，則希望聯合國明文規定世界衛生組織是以國家為單位來參與。

龍應達直言，政治向來不是零和遊戲，一個有智慧的領導人要能在談判中達成，「雙方都不滿意，但可以接受」的結果，台灣的目的若是增加台灣能見度、讓台灣能夠貢獻專業，那本於崇高的、促進人類健康衛生的理念，在很多地方就可以有妥協的空間；但若台灣是以政治目的為優先，整天指著北京政府說他們用政治手段打壓台灣，那台灣又何嘗不是政治考量呢？台灣說大陸搞政治，那台灣自己是不是也在搞政治呢？龍坦言，台灣用專業來包裝政治目的，想要展現台獨立場，大陸當然也知道這一點，雙方就會僵在這一點上，最後整個破局。

被問到台灣5年未受邀參與WHA，是否與蔡英文執政有關？龍應達立刻回應「當然」，強調蔡政府若選擇與對方吵架當然不會有結果，雙方必須達到的是「不滿意但可以接受」的共識，但現在情況是「不滿意且不能接受」，當然連談都不用談了。

(中時新聞網)