自行車族群跌幅收斂 12:002021/05/12 工商 曾麗芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在恐慌性賣壓衝擊下，自行車族群今日早盤股價跟著重挫，包括巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、愛地雅（8933）、利奇（1517）、日馳（1526）等個股紛紛跌停；不過，在買盤進場承接下，跌幅似已收斂，巨大、美利達、愛地雅等已經打開跌停，股價慢慢回升中。 法人表示，雖然國內疫情快速升溫中，但自行車產業屬於防疫概念股，搶先公佈季報的桂盟首季大賺4元、美利達賺進3.86元，獲利分創歷史新高，自行車族群基本面依然看好。 通膨疑慮起 美科技股重挫 引爆全球股災 自行車三雄前四月績昂 Q2續旺 (工商 ) #巨大 #愛地雅 #利奇 #桂盟 #美利達 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 探古訪今雲林行 騎一張平原地圖 08:302021/05/11 生活 《美股掃瞄》瘋狂的一天！道瓊暴跌470點 那指急拉回平盤 09:102021/05/12 財經 《熱門族群》利多拉不動 貨櫃三雄全趴 11:262021/05/12 財經 不斷更新》疫情恐三級警戒 台股崩盤 狂殺1400點史上最慘 09:072021/05/12 財經 露天茶席品茗 走進貓空特色區 邀您來靜心喝茶 10:262021/05/12 生活 台灣狐蝠瀕臨滅絕？陽明交大：全台僅剩200多隻 10:362021/05/11 生活 鳥友拍水鳥 怒轟垃圾總搶鏡 04:102021/05/12 地方新聞 蒙古油輪載滿K他命 海巡登檢搜出280公斤市價逾10億 11:452021/05/12 社會 澎湖自行車跳島嘉年華邀你追風去 13:212021/05/11 生活 顏思齊開台400年 雲林鐵馬尋寶 04:102021/05/12 地方新聞 《國際金融》旅遊和科技股暴跌 歐股創今年最大跌幅 09:272021/05/12 財經 財經熱門新聞 台股雪崩式殺盤 潰堤2大原因曝光 - 財經 疫情爆不停嚇壞台股大崩逃 收盤重挫680點 成交爆7727億新天量 - 財經 台股大暴殺 他撿的超開心 網直搖頭：太樂觀 - 財經 疫情引爆600點大殺戮 抱這3種股票不驚恐 - 財經 台股巨量長黑 台幣重貶1.36角 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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