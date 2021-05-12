在恐慌性賣壓衝擊下，自行車族群今日早盤股價跟著重挫，包括巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、愛地雅（8933）、利奇（1517）、日馳（1526）等個股紛紛跌停；不過，在買盤進場承接下，跌幅似已收斂，巨大、美利達、愛地雅等已經打開跌停，股價慢慢回升中。

法人表示，雖然國內疫情快速升溫中，但自行車產業屬於防疫概念股，搶先公佈季報的桂盟首季大賺4元、美利達賺進3.86元，獲利分創歷史新高，自行車族群基本面依然看好。

(工商 )