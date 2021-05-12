國內本土疫情升溫，新北、宜蘭陸續傳出不明感染源個案，雖然目前確診個案皆出現在北部，但中南部民眾同樣人心惶惶，彰化第一波疫苗分配到7500劑，原本施打成效不彰，但這兩天速度飛快，庫存已經剩下不到一半，縣長王惠美說，疫苗是保護自己非常重要的關鍵，呼籲符合資格的縣民盡速施打，縣府也會盡力來申請更多疫苗。

王惠美說，疫情升溫甚至出現不明感染源個案，讓大家都很擔心，這也讓彰化縣內這幾天的疫苗速度打氣火熱，分配到的劑量這兩天已經施打了一半以上，近日會再跟中央申請相關的疫苗下來，提供我們縣內民眾施打。

王惠美強調，目前開放縣內65歲以上的民眾自費施打，打疫苗是保護自己非常重要的關鍵，呼籲所有符合鄉親的資格盡速施打，未來縣內也將配合中央疫情指揮中心，室內100人、室外500人的相關防疫規定，包含相關場所也會積極稽查，勸導不成就開罰，確保防疫做到滴水不漏。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，從上禮拜華航事件大家就開始有危機感，打氣明顯上升，10日起開放65歲以上長者接種AZ疫苗，目前施打約300劑，先前醫護任員施打情況也不佳，最近也開始有醫護搶打，這兩天的預約施打人數也明顯增加，未來呼籲像是防疫旅館等相關工作人員盡速施打。

(中時 )