ROG玩家共和國於《For Those Who Dare: Unleash the Tiger Inside》線上發表會推出兩款搭載第11代Intel Core H系列處理器的電競筆電—17吋的「ROG Zephyrus S17」、16吋的「ROG Zephyrus M16」,以及全新ROG SLASH電競潮品系列;所有產品均可於最新版本「ROG CITADEL XV」 進行探索,此款遊戲為今年CES中發表的互動式體驗,玩家可至Steam平台免費下載。當時首次亮相的虛擬角色—Omni,透過最新3D動態捕捉技術,亦於本次發表會中以嘉賓身分登場。

此外,「ROG Citadel XV」地下堡壘,亦更新擴充,玩家在遊戲中即可針對開發中的尖端產品與技術有更多瞭解。透過最新版本,玩家還可在堡壘中暢玩兩款全新迷你遊戲,其一為類似塔防的射擊遊戲,參與者可透過擊倒四面八方而來的敵方機器人測試瞄準能力與反射神經;另一款則是靈感源自像素畫風格的跳躍遊戲,玩家遊戲時,將深刻感受獨特懷舊風格。藉由整合最新技術,ROG將持續豐富電競生態圈,為玩家打造更多超乎想像的遊戲體驗。

【ROG Zephyrus S17】

全新高階電競筆電ROG Zephyrus S17,配備可抬升的光學機械式鍵盤,散熱效果亮眼,搭配薄型俐落機身,同時兼具遊戲及多功作業所需的效能。ROG Zephyrus S17搭載第11代Intel Core i9-11900H處理器(可使用高達90W功率),最高配備NVIDIA GeForce RTX 3080繪圖處理器,在Dynamic Boost模式下功率可高達140W,再加上ROG創新的AAS Plus散熱系統,可讓鍵盤抬升5°開啟寬廣通風口,使全新Arc Flow風扇能安靜地將冷空氣吸入筆電內部,搭配處理器的液態金屬散熱化合物,可為玩家及內容創作者提供更強大的行動平台。

ROG Zephyrus S17配備17吋螢幕,並具備兩種面板選項以提供沈浸式體驗:WQHD螢幕搭配Advanced Optimus與G-SYNC技術,可呈現流暢的高解析影像,以及能提供豐富細節與內建Adaptive-Sync技術的4K螢幕,兩種顯示器皆具備高更新率、優異的色彩準確度;加上六揚聲器音訊,使用者隨時隨地都能體驗娛樂饗宴。此外,ROG Zephyrus S17儲存選項包括三部硬碟機的 HyperDrive Ultimate SSD RAID陣列,可為遊戲、媒體提供超快存取速度;光學機械式鍵盤則擁有精確輸入反應,搭配可設定的多重滾輪,使用者可依個人喜好使用多種豐富功能。

ROG Zephyrus S17、ROG Zephyrus M16(右)。(ROG提供/黃慧雯台北傳真)

【ROG Zephyrus M16】

為在遊戲中提供流暢細緻的影像,ROG Zephyrus M16的16吋螢幕結合WQHD 超高解析、165Hz更新率、3ms反應時間,以及Adaptive-Sync技術,不僅是為玩家而生,其16:10的螢幕長寬比、通過PANTONE驗證的100%劇院級DCI-P3色域及 Dolby Vision技術支援所帶來的視覺效果,亦相當適合內容創作者使用。

ROG Zephyrus M16最高搭載最新第11代Intel Core i9-11900H 處理器、NVIDIA GeForce RTX 3070繪圖處理器,除具備可執行高更新率遊戲及內容創作所需的高效能,亦可為最新的遊戲提供高畫格率與RTX技術,搭配ROG獨家智慧散熱,亦可讓筆電運作時維持低溫,確保處理器、繪圖處理器的傑出效能。

同樣配備六揚聲器系統,並內建雙Force-canceling重低音的ROG Zephyrus M16,可傳遞以Dolby Atmos技術強化的純淨、深沈音效;而3D麥克風陣列搭配雙向AI降噪技術,則可過濾環境噪音,在任何場景擷取清晰音訊,即使身處嘈雜環境,也能輕鬆於遊戲中發號施令。

具高度可攜性的ROG Zephyrus M16,機身薄19.9公釐、輕1.9公斤,搭珮潮流灰黑色系,以及可透過CNC切削的孔洞中展現充滿光澤的七彩薄膜,讓玩家能演繹個人風格與專業形象。

ROG Zephyrus M16另提供配備GeForce RTX 3050 Ti繪圖處理器機型,讓使用者能更輕鬆無負擔享受RTX使用體驗。全新RTX 3050系列亦將配備於其他ROG電競筆電,包括:ROG Flow X13、ROG Strix G15 / 17、ROG Zephyrus G15及ROG Zephyrus G14。

【ROG SLASH電競潮品系列】

ROG SLASH為全新時尚配件系列,設計團隊巧妙融合「靛藍」、「桃紅」PANTONE色,以及編碼元素,作為醒目的視覺識別,喚起賽博龐克(Cyberpunk)、電競和次文化的流行時尚美感。首批ROG SLASH產品包括:一款拉繩背包、兩款郵差包及一系列以高級防潑水材質編織的經典潮帽,所有產品皆以ROG SLASH風格賦予獨特裝飾,更多產品細節及上市時間,敬請玩家關注ROG官方粉絲團。

ROG SLASH電競週邊系列。(ROG提供/黃慧雯台北傳真)

(科技)