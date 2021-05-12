「虐兒零容忍！」台中市違反兒少法重大情節、保母及托嬰中心違規案件，「皆為六都最高」，但裁罰懲處卻幾乎是「六都最低」；市議員謝志忠等12日質詢社會局，這到底是守護業者、還是守護寶貝？要求當局必須拿出「虐兒0容忍」堅決態度。社會局長彭懷真說，對重大案件都追蹤了解，

謝志忠議員表示，台中近期虐兒、施暴致死案件層出不窮，根據各縣市裁處公告，近年各縣市公告姓名之兒少法違法案件，從108至今，在盧秀燕市長任內近兩年半期間，台中違反高達76件為六都最多，細究原因，張玉嬿質疑市府態度會令家長有不安全的感覺！

謝志忠議員強調社會局態度有待檢討！從衛生福利部社會及家庭署托育媒合平臺，端看108至今「保母、托嬰中心違規案件」，台中竟然又是六都最高的23件；但是對於施虐者的責罰，台中幾乎是不痛不癢。

根據兒少法97條，違反第49條第1項各款規定之一者，處新臺幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。而台中裁罰幾乎都僅基本款6萬，達9成以上，令人質疑，這樣子違規者真的會怕嗎？反觀台北與新北，罰款超過10萬者甚至包含30萬的案件，包含一半以上，更不乏勒令停業，態度可見一斑。

王立任議員表示，台中市違反兒少法的案件這兩年高居不下，社會局應有積極的作為，並提出配套措施。台中市目前針對兒童或少年福利機構違反兒少法第83條虐兒事項的裁罰基準第一次處罰為6萬，然桃園市第一次處罰為6－14萬元，台北市第一次處罰為6－24萬元，相較於其他縣市的裁罰標準顯然偏低。因此要求社會局提高裁罰基準，降低未來虐兒案件。

彭懷真指出，「兒虐零容忍」，市府因積極辦理通報人員訓練及社區宣導，提升責任通報人員敏感度，通報率高反而有助政府可及早介入協助；市府秉持勿枉勿縱，絕不輕忽，也會加強訪視稽查輔導托嬰中心，以降低托嬰中心發生不當對待事件。

社會局強調，針對裁罰金額標準，身心虐待可裁罰6萬元至60萬元，由於個案涉及情節各自不同，裁罰基準第3點明定「得依案情情節之輕重，依本基準酌予加重或減輕處罰」，並非僅依違規次數裁處。

(中時 )