隨著國內陸續出現疑似不明感染源的個案，衛福部長陳時中今日透露可能警戒會升到第3級。財政部長蘇建榮表示，審慎評估所得稅申報期是否全面延長，這兩天會決議。

國內出現新北市與宜蘭縣不明感染源新冠肺炎個案，進入社區感染階段，今天又傳出基隆疑有本土確診者。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內疫情非常嚴峻，近日可能進入第3級警戒，停止室內5人以上聚會。蘇建榮到立法院財政委員會接受質詢，立委沈發惠、林楚茵等都關心是否會延長所得稅申報情形。

原本財政部決定今年所得稅申報期恢復原來的規範，從5月1到5月31日止。蘇建榮表示，會審慎評估是否延長所得稅申報期限。財政部官員表示，調整系統並不困難，但是有些服務人員有簽約時間，這些需要解決，蘇建榮表示，這兩天就會決定是否延長申報。

國民黨立委賴士葆則問到，有報稅人員反映並非列入優先施打疫苗，但是現在是報稅期，這些報稅人員每日接觸民眾，風險很高是否要爭取優先施打疫苗？蘇建榮說，現在海關人員已經有施打疫苗，今日會向指揮中心提出，讓報稅人員可以優先施打疫苗。

(中時 )