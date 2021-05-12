台中市緊急召開防疫會議，討論疫情警戒提升到三級因應措施。（馮惠宜攝）

近期國內疫情升溫，台中市政府12日緊急加開防疫會議，研商防堵疫情措施，由市長盧秀燕坐鎮主持，她今日會前接受媒體聯訪時表示，目前中部疫情平穩，無本土個案，但人、車、貨物流動，「沒有人是局外人」，市府昨日已盤點42項活動取消或延期，今日更臨時召開緊急防疫會議調整防疫措施，呼籲市民全力配合政府防疫，共同確保城市安全。

盧秀燕表示，因應北部地區社區感染情形，中央指揮中心宣布升級警戒二級，更不排除升為三級，因此市府今日緊急加開防疫會議，討論現階段防疫加嚴方式，預先研商升至警戒三級的防疫作為，透過防疫加嚴加密，防堵疫情擴散。

盧秀燕說，由於中央指揮中心規定室內超過100人、室外超過500人活動應停辦或延期，因此市府昨日已盤點42項活動取消或延期，目前持續盤點中，也呼籲市民全力配合政府防疫及聚集人數相關規定，確保城市安全。

衛福部中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬表示，在盧秀燕督導下，台中馬上動員各項防疫措施，為了市民健康著想，昨日立即升級醫療院所探病原則，請民眾戴好口罩、勤洗手， 更重要的是符合疫苗施打條件者盡快接種，許多國家如美國等施打疫苗後感染數量都明顯下降，有效控制染疫狀況，提升健康安全。

(中時 )