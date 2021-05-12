蘇貞昌證實「台灣有新狀況」 喊話國人：該收心了

新北市、宜蘭縣出現感染源不明的本土病例，行政院長蘇貞昌昨(11日)表示，全民務必遵照指揮中心防疫政策，「大家該收心」，此一說法引來外界爭論。國民黨前立委陳學聖今(12日)對此在臉書直言，讓人聽了格外刺耳，該究責的，應該是政府，該肯定的，是人民自發性的配合，「這不是甩鍋甩過頭，是什麼？」

隨著國內疫情升溫，蘇貞昌11日表示，「我們把防疫做到最好，但也因為時間久了，以及我們做出來的好成績，大家有比較鬆懈後，有比較大意，我今天特別再一次來指揮中心，一方面給全體防疫人員加油打氣，同時呼籲國人同胞，大家該收心啦，該嚴謹面對興起的疫情，務必遵守指揮中心指揮，並照指揮中心公布類別，如果可以打疫苗，趕快打疫苗，打疫苗也是一個最好防疫，請大家一起把一年多來的防疫好成績堅持下去」。

對於蘇貞昌的說法，陳學聖12日在臉書批評，讓人聽了格外刺耳，目前的疫情狀況，大家是該提高警覺，「但怎會是由蘇貞昌像家父式的管教，要大家收收心，好像民眾是一群剛放完暑假，準備回學校上課的孩子，老師正準備要把學生玩樂的心收回來，也像部隊收假時，在連集合場由值星官帶領放假歸營阿兵哥收心操，就是怕大家玩瘋了」。

陳學聖進一步說，面對疫情，台灣民眾有鬆懈嗎？有人敢明目張膽、不遵守政府規定嗎？到目前為止，不管是桃園醫院群聚感染或這次華航諾富特旅館事件，問題都出在政府行政體系疏忽，中央、地方監督失職。

因此陳學聖認為，該究責的，應該是政府，該肯定的，是人民自發性的配合，「但政府不檢討自己，反而要人民『收心』，這不是甩鍋甩過頭，是什麼？」對此有網友留言寫下，「只會說風涼X話!欺騙神明，不會有好下場的」、「錯都是人民的錯」、「要這種政府有何用？」

(中時新聞網)