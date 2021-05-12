隨疫情升溫，國內買的COVID-19 AZ疫苗也出現接種聲浪，女星賈永婕稍早則在臉書曬出疫苗接種紀錄卡，並發文寫下：「防疫人人有責 保護自己、也保護別人！台灣加油！」

賈永婕今（12日）早在社群曬疫苗接種紀錄卡，並發文寫下：「防疫人人有責 保護自己、也保護別人！台灣加油！」照片中，賈永婕是在前天（10日）接種AZ疫苗第一劑，照片曝光後引發網友討論：「我也是打這疫苗」、「記得打完疫苗一定要多喝水、休息」，有粉絲看到賈永婕的出生日期後，還歪樓留言：「完全看不出來47歲（跪」。

防疫人人有責💪 保護自己、也保護別人！ 台灣加油！ 由賈永婕的跑跳人生發佈於 2021年5月11日 星期二

對此，賈永婕也現身回應：「我目前只有一點痠痛」，有人留言問「感覺很痛」，賈永婕則說完全不會（痛），至於有人說：「第一針不痛，第二針才見真章」，賈永婕則說：「沒關係啦」。

除了賈永婕之外，歌手賴銘偉在5日宣布接種AZ疫苗，雖然他打完第二天出現發燒症狀，賴銘偉趕緊取消工作、返家休息，而他事後也不忘在網上報平安，賴銘偉昨則表示，他已無發燒症狀、肌肉痠痛已恢復，不過賴銘偉也提到：「整天覺得眼皮沉重的疲倦感」，而他也會繼續觀察。

新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心放寬公費疫苗接種標準，並呼籲民眾盡快接種疫苗自我保護，賴銘偉接種AZ疫苗的第一劑時，他也發文提到：「保護自己也保護他人，大家一起照顧健康對抗疫情」。

(中時新聞網)