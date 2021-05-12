43歲大陸女星黃奕過去演出《還珠格格3》中「第2代小燕子」走紅，人美婚姻路卻不順的她，2011年梅開二度嫁給富二代黃毅清，隔年生下一女，但2014年就離婚互咬家醜，最近風波才平息。恢復單身的黃奕一肩扛起照顧女兒責任，最近她在節目中大談單親媽媽甘苦談，她直言外界有時把這樣的身分想的太糟，往好的方面想，沒人會跟她爭論教養方式，「我覺得也很爽」。

黃奕過去有過兩段婚姻，第一任丈夫是金融業CEO姜凱，兩人相識41天就閃婚，隔年又閃離，2011年黃奕二婚嫁給黃毅清，但生下女兒黃芊玲後就傳出婚變家暴，翻臉離婚。今年初，黃奕上戀愛實境節目，透露這一生唯一的死穴的是愛情，「什麼都能突破，但唯一無法突破這個『情』字」，又稱自己總是「缺愛」，才會不斷在愛情中為了爭取安全感跌倒，最後更有感而發說：「當你學會把自己治癒，你才能夠找一個對的人」。

黃奕與黃毅清2014年離婚。（圖／翻攝自黃奕微博）

面對上回失敗的婚姻，黃奕透露前夫黃毅清相當沒安全感的人，在家裡裝了20多個監視攝影機，並表示前夫很愛動手動腳，曾因不接電話就突然暴力相向、摔手機，前夫第一次動手竟是她懷孕6個月時，揮別暴力前夫，黃奕也在節目中說依舊相信愛情，「我可以成為一隻不死鳥，我就要堅強地站起來，嚐遍這世上所有的火。我覺得愛情是人世間，最美好的東西」。

黃奕分享身為單親媽媽心得。（圖／翻攝自微博）

最近黃奕在節目《上班啦！媽媽》談家庭中父母親的作用，直言若家裡能有個好老公是好事，「但我也不會因為我們家庭裡没有爸爸這個角色感到難過」，「我覺得就是大家不要把問題放大，我家庭裡還沒有爸爸那個角色，但我會往好的方向想，覺得我可以扮演爸爸，又可以扮演媽媽，可以依照我的想法去帶娃，沒有人可以跟我持不同意見，我覺得也很爽」，網友則讚：「她真的挺不容易的」、「還是希望她能找到愛他的那個人」、「黃奕的性格真的很要強欸，真的蠻喜歡她這樣子的性格的」。

(中時新聞網)