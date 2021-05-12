國內疫情升溫，台股開盤先延續昨日疲弱走勢，早盤跌逾300點；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今於立法院質詢時坦言，若防疫圍堵失敗，不排除疫情警戒進入第3級，台股盤中隨即恐慌性賣壓、指數重挫逾1300點盤中最低來到1萬5165點，創盤中最大跌點紀錄。

台股大盤指數在電子股一度拉抬下，指數最高來到1萬6552點，但上午10點過後，陳時中的一席話恐慌性賣壓湧入，震盪加劇下，航運、鋼鐵、原物料等全趴，電子股也隨即重挫，跌破萬六大關，投資人一片哀嚎；而台股成交量接近中午已經突破6000億元。

明晟（MSCI）今公布半年度調整，台股兩大權重「MSCI全球新興市場指數」、「MSCI亞洲除日本指數」遭連9次調降，調降幅度為0.26百分點、 0.30百分點，「MSCI全球市場指數」權重調降幅度0.01％，最新權重將在5／27收盤生效。

(中時 )